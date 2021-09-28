Об этом Сергей Притула сказал в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он заявил, что сейчас общается с различными представителями бизнеса

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"Я общаюсь с бизнесменами разного калибра сейчас. Есть осознание, что поддержка будет", – сказал политик.

Притула отметил, что среди этих бизнесменов нет людей, которых принято называть олигархами. Однако есть богатые люди, которые объясняют, почему вкладывают деньги в политические партии.

О деньгах от Ахметова

На вопрос о том, возьмет ли он деньги на партию в Рината Ахметова, он ответил так: "Я не совсем представляю себе, как это может выглядеть".

Когда я смотрел на украинский Forbes, там, по-моему, не было в первой десятке людей, у которых я хотел бы взять деньги,

– заявил Притула.

Полное интервью с Сергеем Притулой смотрите 28 сентября в 20:00 на 24 канале. Не пропустите!

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