Об этом Сергей Притула сказал в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он заявил, что сейчас общается с различными представителями бизнеса
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"Я общаюсь с бизнесменами разного калибра сейчас. Есть осознание, что поддержка будет", – сказал политик.
Притула отметил, что среди этих бизнесменов нет людей, которых принято называть олигархами. Однако есть богатые люди, которые объясняют, почему вкладывают деньги в политические партии.
О деньгах от Ахметова
На вопрос о том, возьмет ли он деньги на партию в Рината Ахметова, он ответил так: "Я не совсем представляю себе, как это может выглядеть".
Когда я смотрел на украинский Forbes, там, по-моему, не было в первой десятке людей, у которых я хотел бы взять деньги,
– заявил Притула.
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