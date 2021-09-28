Про це Сергій Притула сказав в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він заявив, що наразі спілкується з різними представниками бізнесу

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"Я спілкуюсь із бізнесменами різного калібру зараз. Є усвідомлення, що підтримка буде", – сказав політик.

Притула наголосив, що серед цих бізнесменів немає людей, яких заведено називати олігархами. Однак є багаті люди, які пояснюють, чому вкладають гроші у політичні партії.

Чи буде Пінчук та Ахметов

На питання про те, чи візьме він гроші на партію в Ріната Ахметова, він відповів так: "Я не зовсім уявляю собі, як це може виглядати".

Коли я дивився на український Forbes, там, по-моєму, не було в першій десятці людей, у яких я хотів би взяти гроші,

– заявив Притула.

Щодо грошей від Віктора Пінчука – Притула назвав такі історії "смішними".

"Ну дітей ми не хрестили (про Пінчука – 24 канал). Слухайте, це насправді дуже смішна історія з закидами. Я зараз не про наш конкретний випадок розмови. Весь минулий рік і позаминулий мені розказували, що я – людина Пінчука", – сказав політик.

Притула про те, чи зустрічався з Пінчуком

Варто зауважити, що Пінчук є власником медіа-холдингу, на якому Притула працює вже 13 років.

Я його не бачив жодного разу наживо, щоб сказати бодай "добрий день",

– наголосив політик.

Один раз Притула бачився з Оленою Пінчук. Це було у 2009 році.

Повне інтерв'ю з Сергієм Притулою дивіться 28 вересня о 20:00 на 24 каналі. Не пропустіть!

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