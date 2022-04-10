Об этом в эфире единого телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Однако он отметил, что таких людей не слишком много.

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Данилов подчеркнул, что это не значит, что они уже не планируют возвращаться в Украину.

Речь идет об олигархах, о депутатах прошлого или этого созывов. Этих людей не так много. У нас есть понимание относительно определенных лиц, особенно тех, кто был, например, киевскими застройщиками… Мы это отслеживаем. Даже если они каким-то образом попали за границу, это не значит, что они не намерены вернуться,

– заявил секретарь СНБО.

По его словам, в настоящее время они находятся в Монако. Также есть целое поселение богатых людей под Варшавой.

Законопроект об отсутствии во время войны

Секретарь СНБО добавил, что в парламент внесли законопроект, предусматривающий наказание за отсутствие во время войны на территории Украины.

Должны вернуться все призывного возраста,

– заявил он.

С введением военного положения в Украине запретили выезд людей призывного возраста (от 18 до 60 лет).

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