Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Але він зауважив, що таких людей не надто багато.

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Данілов підкреслив – це не означає, що вони вже не планують повертатись в Україну.

Йдеться про олігархів, про депутатів минулого чи цього скликань. Цих людей не так багато. У нас є розуміння щодо певних осіб, особливо тих, хто був, наприклад, київськими забудовниками… Ми це відстежуємо. Навіть якщо вони якимось чином потрапили за кордон, це не означає, що вони не мають наміру повертатися,

– заявив секретар РНБО.

За його словами, наразі вони перебувають у Монако. Також "є ціле поселення багатих людей під Варшавою".

Законопроєкт про відсутність під час війни

Секретар РНБО додав, що до парламенту внесли законопроєкт, який передбачає покарання за відсутність під час війни на території України.

Маємо повернутися всі, хто має призовний вік,

– заявив він.

Із запровадженням воєнного стану в Україні заборонили виїзд людей призовного віку (від 18 до 60 років).

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