В інтерв'ю Христо Грозєв поділився своїми спостереженнями. Так, зі слів журналіста-розслідувача, Путін зникає з поля зору ЗМІ щоразу, коли є негативні новини.

Читайте також У Росії вже шукають зрадників, винних у поразці в Україні, – Арестович

Параноя не дозволяє Путіну повертатися до Кремля

І оскільки Росія не змогла здобути блискавичної перемоги над Україною, то Путін дотримується свого звичного сценарію. Він робить все можливе для того, щоб не було асоціацій між ним і негативними новинами.

І тут цікаво, що його відсутність з однієї сторони пов'язана з його місцеперебуванням, з іншої – з його розумінням, що все йде погано в цій війні для нього. Принаймні у порівнянні з планами,

– додав Грозєв.

Журналіст додав, що з урахуванням параноїдальних думок Путіна, він перебуває в основному не в Кремлі. А якщо і приїжджає до Москви, то винятково для показних подій.

Але ядерний сценарій, зі слів Грозєва, не дає спокою президентові Росії. Тож він здебільшого перебуває там, де мав би бути у разі зворотнього ядерного удару. Якби ж він був у Москві, то він просто фізично не встиг би організувати собі виїзд зі столиці до бункера. Тому Путін перед камерами і не з'являється. Його просто нема в Москві.

Це цікаво – Керівника розвідки ФСБ посадили в СІЗО – дивіться відео: