Арестович: У Росії не можна бути просто винним

Таку думку висловив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Він висловився у контексті того, що керівника 5-ї служби ФСБ Сергія Бесіду буцімто відправили у СІЗО.

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У першу чергу Арестович зазначив, що інформація потребує перевірки.

"Хороша новина не в тому, що його посадили. Хороша новина в тому, що він не впорався з Україною. А чи впорається наступний після нього ми ще подивимося", – сказав він.

Як заявив Арестович, у Росії шукають винних і форма російської війни – це так звана зрада.

У Росії шукають винних. Мають бути винні. У Росії є одна форма війни. Як запевняє нас російська опозиція, це зрада. У Росії не можна бути просто винним. Ти обов'язково повинен когось зрадити,

– сказав радник керівника ОП.

Він сказав, що президент РФ не може бути там, де поразка. А Росія, як зауважив Арестович, вже програла у війні проти України.

Радник глави ОП пояснив, що Путін повинен мати бодай якусь перемогу, тому її розвиватимуть всередині Росії. Через це у Кремлі розпочали пошук винних.

Арестович заявив, що Путін має викрити якусь змову ФСБ чи в Міноборони.

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