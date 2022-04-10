Арестович: В России нельзя быть просто виноватым

Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он высказался в контексте того, что руководителя 5-й службы ФСБ Сергея Беседу якобы отправили в СИЗО.

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В первую очередь Арестович отметил, что информация нуждается в проверке.

"Хорошая новость не в том, что его посадили. Хорошая новость в том, что он не справился с Украиной. А справится ли следующий после него мы еще посмотрим", – сказал он.

Как заявил Арестович, в России ищут виновных и форма русской войны – это так называемое предательство.

В России ищут виновных. Должны быть виновные. В России существует одна форма войны. Как уверяет нас российская оппозиция, это предательство. В России нельзя быть просто виноватым. Ты обязательно должен кого-то предать,

– сказал советник руководителя ОП.

Он сказал, что президент РФ не может находиться там, где поражение. А Россия, как заметил Арестович, уже проиграла в войне против Украины.

Советник главы ОП объяснил, что Путин должен иметь хоть какую-то победу, поэтому ее будут развивать внутри России. Поэтому в Кремле начали поиск виновных.

Арестович заявил, что Путин должен разоблачить какой-нибудь заговор ФСБ или в Минобороны.

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