Об этом сообщает журналист Андрей Солдатов, специализирующийся на российских спецслужбах.
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Главу российской внешней разведки перевели в СИЗО
Его делом занимается Главное военное следственное управление СК,
– пишет Солдатов.
О помещении Беседы под домашний арест журналист сообщил 11 марта. Среди причин его источники называли:
- разворовывание средств, выделенных на подрывную и агентурную работу в Украине,
- предоставление заведомо ложной информации о политической ситуации в Украине.
Напомним, что в 5-ю службу ФСБ (Служба оперативной информации и международных связей) входит Департамент оперативной информации, выполняющий функции внешней разведки и занимающийся попытками удержания постсоветских стран в сфере влияния России.
По данным журналистов, именно он отвечал за предоставление президенту России Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения.
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