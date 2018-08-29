Бизнесмены не заметили снижения коррупции на украинской таможне: опрос

Почти 60% таможенных экспертов из компаний, входящих в Европейскую бизнес-ассоциацию, не заметили снижения коррупции.

Об этом свидетельствуют данные опроса, который Европейская бизнес-ассоциация опубликовала 28 августа.

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Исследование охватывает период с января по август 2018 года. На основе ответов предпринимателей авторы вывели Таможенный индекс – оценку качества сервисов на таможне. В этом году она составляет 2,91 балла, а во втором полугодии 2017 года составиляла 3,05 баллов, а в начале 2017 года – 2,9.

Так, по выводам аналитиков, 58,6% опрошенных не заметили изменения в уровне коррупции на таможне. Зато 20,7% считают, что она несколько уменьшилась, 10,3% – что существенно уменьшилась. В том, что уровень коррупции несколько вырос, уверены 6,9% опрошенных. Еще 3,4% считают, что уровень коррупции вырос существенно.

При этом большинство – 44,8% опрошенных – скорее удовлетворены или полностью удовлетворены работой таможни.

Бизнес-сообщество надеется, что вопрос удастся урегулировать максимально оперативно – и уже осенью будет принят законопроект №7010 относительно "Единого окна". Ведь его ключевая цель – уменьшить время таможенного оформления товаров и сделать таможенный контроль более эффективным,

– заявляют в Европейской бизнес-ассоциации.

Среди трудностей, связанных с прохождением таможни, эксперты называют несовершенство системы прохождения фитосанитарного, экологического, радиологического контроля, а также недостатки в работе "Единого окна". Так, 8,6% опрошенных не пользуются им вообще, хотя 37,7% пользующихся вполне довольны его работой.

Напомним, в течение семи месяцев 2018 года Государственная фискальная служба направила в государственный бюджет 395 миллиардов гривен. Это на 50 миллиардов, или на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.