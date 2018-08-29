Борьба с контрабандой принесла бюджету Украины кругленькую сумму

В течение семи месяцев 2018 года ГФС направила в государственный бюджет 395 миллиардов гривен. Это на 50 миллиардов, или на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом во время заседания правительства сообщил и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан, пишет УНН.

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При этом, курс гривны остается примерно на том же уровне, что не дает возможность говорить, что это произошло благодаря обесцениванию национальной денежной единицы,

– отметил Продан.

Он добавил, что 216 миллиардов гривен, или дополнительно почти 19%, направлено от налоговых платежей, и более 10% – от таможенного направления.

Напомним, недавно на Закарпатской таможни провели обыски и изъяли более миллиона гривен, а также документацию, подтверждающую преступную схему импорта и экспорта товаров без их растаможивания.