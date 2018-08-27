Украина – первая в списке стран-источников контрабанды сигарет в ЕС

Более 4,8 млрд контрабандных сигарет поставляется именно из Украины, что составляет почти 11% всего объема контрабанды в страны ЕС.

Об этом сообщает delo.ua со ссылкой на исследование компании KPMG.

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Так, Украина уже второй год подряд продолжает занимать первую позицию в рейтинге стран-источников ввоза в ЕС контрабандных сигарет.



Страны-источники контрабанды сигарет в ЕС/ Источник: https://public.tableau

Украинские пограничники сообщают, что в 2017 году обнаружили 8,3 миллиона пачек контрабандных сигарет. Этот показатель на 43% больше, чем годом ранее, и составляет более 1 миллиарда евро бюджетных потерь ЕС.

Ситуация с контрабандными сигаретами в условиях выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС вызывает беспокойство со стороны Брюсселя.

Напомним, недавно на Закарпатской таможни провели обыски и изъяли более миллиона гривен, а также документацию, подтверждающую преступную схему импорта и экспорта товаров без их растаможивания.