На Закарпатье разоблачили преступную схему контрабандной перевозке товаров

В Закарпатской таможне провели обыски и изъяли более миллиона гривен, так называемые "черновые" записи, а также документацию, подтверждающую преступную схему импорта и экспорта товаров без их растаможивания.

За беспрепятственное пересечение продукции через границу без законного оформления предприниматели платили работникам таможенных постов взятки, об этом сообщили в официальном заявлении Нацполиции.

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В дальнейшем средства распределялись между всеми участниками коррупционной схемы. Правоохранители выявили всех участников схемы, и уже открыли уголовное производство по факту получения неправомерной выгоды служебным лицом.

Кроме того, в данной "схеме" была задействована и брокерская контора, которая помогала с оформлением грузов, которые вообще не заезжали на таможенные пункты или, например, их оформления по подложным инвойсам и тому подобное.

Напомним, накануне правоохранители уже задержали главного инспектора Закарпатской таможни. Тот как раз получал очередной транш в 20 тысяч гривен. Ранее обыски провели на Одесской таможне, там обнаружили незаконные товары на сумму 150 миллионов долларов.