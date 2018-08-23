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На Закарпатті викрили злочинну схему контрабандного перевезення товарів

124 Читать новость на русском
Закарпатська митниця
Закарпатська митниця / ua.korzonews.info

На Закарпатській митниці провели обшуки і вилучили понад мільйон гривень, так звані "чорнові" записи, а також документацію, що підтверджує злочинну схему імпорту і експорту товарів без їхнього розмитнення.

За безперешкодний перетин продукції через кордон без законного оформлення підприємці платили працівникам митних постів хабарі, про це повідомили в офіційній заяві Нацполіції.

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Надалі  кошти розподілялися між усіма учасниками корупційної схеми. Правоохоронці виявили всіх учасників схеми, і вже відкрили кримінальне провадження за фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою.

Крім того, у даній "схемі" була задіяна і брокерська контора, яка допомагала з оформленням вантажів, які взагалі не заїжджали на митні пункти або, наприклад, їх оформлення за підробленими інвойсами тощо. 

Нагадаємо, напередодні правоохоронці вже затримали головного інспектора Закарпатської митниці. Той якраз отримував черговий транш у 20 тисяч гривень. Раніше обшуки провели на Одеській митниці, там виявили незаконні товари на суму 150 мільйонів доларів.

Теги: Новини України Поліція Новини Закарпаття контрабанда
Джерело: 24 канал
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