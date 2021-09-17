Окрім бюджетних видатків на оборону ми отримаємо міжнародну допомогу від урядів Франції (12,6 мільярда гривень), Великої Британії (6,7 мільярда гривень) та США (1,7 мільярда гривень).

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Рекордні кошти 32,9 мільярда гривень передбачені на програму розвитку озброєння та військової техніки.

Ми чудово розуміємо, що супутником бойового досвіду обов'язково має бути сучасне озброєння та техніка. Ми маємо робити крок вперед, щоб наші військові могли застосовувати та використовувати новітню зброю. У нас є розробки, плани, які тепер мають втілитися в життя.

Це також дасть стимул для розвитку підприємств ОПК, що дозволить не тільки забезпечити обороноздатність та безпеку країни, але й сприятиме збільшенню робочих місць на підприємствах ОПК.

Також 5,5 мільярда гривень виділено для забезпечення житлом учасників АТО/ООС зі статусом внутрішньо переміщених осіб.

Видатки державного бюджету для Міністерства оборони у 2022 році заплановані у сумі 131 мільярда гривень без урахування державних гарантій, що більше, ніж у 2021 році, на 13,4 мільярда гривень.

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72 мільярди гривень йтимуть на грошове забезпечення і заробітну плату військовослужбовців, що на 11,2 мільярда гривень більше, ніж у 2021 році.

Ми неодноразово піднімали питання грошового забезпечення на засіданнях Комітету, адже ті люди, які ризикують своїм життям за нашу безпеку й оборону, мають відчувати увагу держави.

7,5 мільярда гривень підуть на пальне та речове майно для армії, 4,1 мільярда гривень – на харчування, 3,5 мільярда гривень – на соціальне забезпечення військовослужбовців, 2,1 мільярда гривень – на утилізацію боєприпасів, озброєнь, військової техніки та пожежний захист, а також 1,3 мільярда гривень на будівництво житла для військових.

Бюджет 2022, сектор безпеки та оборони / Інфографіка Кабміну

Ніколи в жодному році таких видатків на сектор безпеки та оборони не було. Бачимо, що фінансування армії та оборонних ініціатив залишається однією з ключових статей в проєкті Державного бюджету на 2022 рік. Ми маємо забезпечити наші ЗСУ всім необхідним для ефективної безпеки і оборони.