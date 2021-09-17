З відповідною пропозицією виступило російське міністерство внутрішніх справ. Річ у тому, що досі, щоб брати участь у програмі переселення в Росію, мешканцям непідконтрольних територій доводилося звертатися в російські консульства на території України. Для багатьох прихильників Москви зі зрозумілих причин це було неможливо.

До теми Росія заманює жителів окупованого Донбасу: у Кремлі готують програму переселення

Тепер Кремль дозволить людям з окупованих територій Донецької й Луганської областей подавати заяви на території Росії. Такі кроки, напевно, посилять і без того катастрофічний відтік населення з ОРДЛО.

Жителів непідконтрольної території змушують виїжджати з рідних міст:

безглузда і нескінченна війна;

розвал економіки;

безробіття;

низькі зарплати;

безправ'я.

І якщо в перші роки їхали в Україну, то після початку роздачі російських паспортів пішла друга хвиля міграції – в Росію.

Росія набирає людей з ОРДЛО на шахти в Якутію

Рятуючись від війни і бідності, мешканці Донбасу готові їхати куди завгодно. Зокрема і в такі малопридатні для життя місця, як Норильськ або Колима, де не горять бажанням жити й працювати самі росіяни.

Зараз у Донецьку та Луганську можна побачити рекламні борди про набір людей на вугільні шахти в Якутії. У місто Нерюнгрі.



Росія "запрошує" мешканців ОРДЛО на роботу в Якутію / Скриншот з відео 24 каналу

І донецькі шахтарі, що залишилися без роботи після закриття та затоплення їхніх шахт, охоче відгукуються на цю пропозицію. Наприклад, нещодавно російський холдинг "Колмар" оголосив, що перевіз з Донбасу до Якутії 2 тисячі шахтарів з сім'ями.

За словами голови компанії Артема Левіна, ці люди вже отримали російські паспорти. Очевидно, більшість з них ніколи вже не повернеться на Донбас.

Таке стрімке викачування населення з ОРДЛО жахає навіть бойовиків окупаційних військ. Наприклад, представник ОРДЛО в Тристоронній контактній групі, член угруповання так званої "ЛНР" Родіон Мірошник різко розкритикував ініціативу Кремля полегшити жителям Донбасу переїзд до Росії.

Мірошника обурило, що Кремль не намагається створити гідний рівень життя і запустити підприємства в "Л/ДНР", а натомість пропонує людям просто зібрати валізи і виїхати в Росію.

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Схоже, навіть лідери незаконних збройних формувань стали поступово усвідомлювати, що Росії вигідно висмоктувати дешеві трудові ресурси з Донбасу. І їй вигідно, щоб рівень життя в ОРДЛО залишався низьким. Бо тільки за такої умови люди будуть згодні їхати у Кемерово чи Магадан.

Економічна ситуація в Донецьку і Луганську тільки деградує

Якби у завдання Москви входив запуск підприємств ОРДЛО, вона б давно уже це зробила. 7 років для цього – достатній термін.

Але замість цього ми бачимо, що економічна ситуація в Донецьку і Луганську тільки деградує. А це означає, що жителі непідконтрольної території надалі так і будуть залишати рідні місця і бігти від безробіття й злиднів хоч на задвірки цивілізації.