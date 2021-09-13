Що задумали у Кремлі
Міністерство вже готує відповідний указ. Згодом його може схвалити президент країни-агресорки Володимир Путін.
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Проєкт указу пропонує внести зміни для:
- надання жителям окупованого Донбасу права подачі заяв про участь у державній програмі,
- отримання свідоцтва учасника програми на території Росії.
Зауважимо, програма пропонує охочим:
- переселитися в пріоритетні для російського уряду регіони,
- пільги,
- грошову допомогу,
- роботу,
- в деяких випадках житло.
Паспортизація мешканців Донбасу: що треба знати
- За даними Служби безпеки України, з червня 2021 року Росія пришвидшила примусову паспортизацію українців на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.
- Кремль хоче змусити населення голосувати на виборах у Держдуму. У разі відмови людям погрожують звільненням з роботи.
- Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов зазначив, що Путін планує "взяти 500 тисяч голосів".