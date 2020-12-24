Несмотря на блокирование трибуны и попытки сорвать работу 1-й сессии депутатами от ОПЗЖ, бюджет города все же был утвержден. Принять его удалось лишь после длительного перерыва, который новоизбранный председатель Мариуполя Вадим Бойченко вынужден был объявить из-за беспорядка в сессионном зале.

Бурное рассмотрение проекта бюджета политолог Кость Бондаренко объяснил тем, что "каждый хотел себе урвать какой-то кусок и пролоббировать для решения своих интересов больше всего средств. Но в целом, я считаю, что местные власти хорошо работают. Тем более, что в Мариуполе довольно эффективный мэр, который уже продемонстрировал эффективность своей предыдущей каденции". В целом за проект сметы города проголосовали 36 депутатов, один – против и двое не дали своих голосов.

После этого мэр Вадим Бойченко поздравил мариупольцев с принятием бюджета.

"Мариуполь стал на путь развития, и никогда с него не свернет", – резюмировал мэр.

По его словам, главный финансовый документ максимально сбалансирован по ключевым направлениям развития. Он разработан, основываясь на законах Украины и с учетом Стратегии развития Мариуполя до 2021 года.

"Делаем еще один уверенный шаг к продолжению развития Мариуполя. В течение пяти лет депутаты открыто обсуждают бюджет. Новый документ прошел восемь комиссий. Каждая детализировано рассматривала свой блок", – подчеркнул мэр.

Автор Юрий Погребняк