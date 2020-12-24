Попри блокування трибуни та намагання зірвати роботу 1-ої сессії депутатами від ОПЗЖ бюджет міста таки був затверджений. Ухвалити його вдалося лише після тривалої перерви, яку новообраний голова Маріуполя Вадим Бойченко змушений був оголосити через безлад у сесійній залі.

Бурхливий розгляд проєкту бюджету політолог Кость Бондаренко пояснив тим, що " кожний хотів собі увірвати якийсь шматок і пролобіювати для вирішення своїх інтересів найбільше коштів. Але в цілому, я вважаю, що місцева влада добре працює. Тим більше що в Маріуполі є доволі ефективний мер, який вже продемонстрував ефективність своєю попередньою каденцією". Загалом за проєкт кошторису міста проголосували 36 депутатів, один – проти і двоє не дали своїх голосів.

Після цього міський голова Вадим Бойченко привітав маріупольців з прийняттям бюджету.

"Маріуполь став на шлях розвитку, і ніколи з нього не зверне", – резюмував міський голова.

За його словами, головний фінансовий документ максимально збалансований за ключовими напрями розвитку. Він розроблений, грунтуючись на законах України і з урахуванням Стратегії розвитку Маріуполя до 2021 року.

"Робимо ще один впевнений крок до продовження розвитку Маріуполя. Протягом п'яти років депутати відкрито обговорюють бюджет. Новий документ пройшов вісім комісій. Кожна деталізовано розглядала свій блок", – підкреслив мер.

Автор Юрій Погребняк