Кабинет министров 21 сентября представит документ в Верховной Раде. После этого нардепы начнут с ним работу в парламентских комитетах.
Читайте также В последний разрешенный день: проект Госбюджета-2022 передали в Раду
Другие законопроекты
На согласительном совете 20 сентября депутаты также проголосовали за включение в повестку дня этой пленарной недели законопроектов о деолигархизации (№ 5599) и так называемый ресурсный законопроект (№ 5600).
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил письмо спикеру Дмитрию Разумкову с предложением рассмотреть эти два документа по специальной процедуре.
Согласно части второй статьи 119 Регламента Верховная Рада может принять процедурное решение о рассмотрении законопроекта разделами, частями с проведением по ним самостоятельного обсуждения и голосования. Такое процедурное решение может приниматься после обсуждения по сокращенной процедуре,
– говорится в письме нардепа.
- Кабинет министров Украины во время очередного заседания 15 сентября утвердил проект Государственного бюджета на 2022 года.
- Законопроект о деолигархизации и ресурсный законопроект народные депутаты проголосовали в первом чтении 1 июля.