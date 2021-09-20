Кабінет міністрів 21 вересня представить документ у Верховній Раді. Після цього нардепи потім розпочнуть з ним роботу в парламентських комітетах.

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Інші законопроєкти

На погоджувальній раді 20 вересня депутати також проголосували за включення до порядку денного цього пленарного тижня законопроєктів про деолігархізацію (№ 5599) і так званий ресурсний законопроєкт (№ 5600).

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія надіслав лист до спікера Дмитра Разумкова з пропозицією розглянути ці два документи за спеціальною процедурою.

Так, відповідно до частини другої статті 119 Регламенту Верховна Рада може прийняти процедурне рішення про розгляд законопроєкту розділами, частинами з проведенням щодо них самостійного обговорення і голосування. Таке процедурне рішення може прийматися після обговорення за скороченою процедурою,

– йдеться у листі нардепа.

Зверніть увагу! Це означає, що депутати не матимуть можливості підняти свої відхилені правки. Наприклад, по законопроєкту № 5600 замість 11 000 голосувань (кількість поданих поправок) буде близько 120.