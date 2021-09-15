Перед цим прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив головні показники документа. Найбільше планують спрямувати на медичну галузь – 4,5%.
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Основне про Держбюджет на 2022 рік
Очільник Кабміну назвав пріоритети, закладені у проєкті. Мовиться про фінансування обороноздатності держави, розвитку медичної сфери, освіти, інфраструктури, а також низки соціальних програм.
Зростуть зарплати для медичних працівників, а також збільшаться стипендії для студентів навчальних закладів. Крім цього, передбачене фінансування 100% черги для ветеранів АТО для придбання житла.
В уряді розраховують, що дефіцит Держбюджету у 2022 році знизиться з 5,5% до 3,5% ВВП й становитиме 188 мільярдів гривень.
Які цифри закладені у бюджет-2022 / Інфографіка 24 каналу
Що цьому передувало
- Ще на початку вересня у Міністерстві фінансів повідомили, що Держбюджету-2022 здійснюється в умовах обмеженого фінансового ресурсу.
- Згодом про документ висловився й Денис Шмигаль. Він запевнив, що проєкт Державного бюджету буде збалансованим та реалістичним.