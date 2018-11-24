Бюджет-2019 является реалистичным, – эксперт

Макроэкономические показатели бюджета-2019 остались в параметрах, предложенных правительством и согласованных с МВФ. В частности, это касается бюджетного дефицита, который сейчас составляет 2,6% ВВП. Такой подход соответствует утвержденной правительством стратегии управления государственным долгом, цель которой – уменьшение долговой нагрузки на бюджет с нынешних 60% ВВП до 49% в 2020 году.

Такое мнение 24 канала высказал глава общественного совета Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, член совета реанимационного пакета Реформ Виктор Таран.

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Предложенные правительством показатели позволят сохранить финансовую стабильность государства в 2019 году, отметил эксперт. Также будет способствовать стабильности получения первого транша от МВФ до конца года в размере около 2 миллиардов долларов.

Предложенный правительством бюджет сбалансирован – все расходы имеют конкретный источник финансирования. В частности, этого удалось достичь путем пересмотра доходной части и увеличение поступлений от НБУ,

– уточнил Таран.

Эксперт уверен, что бюджет-2019 реалистичный. Даже несмотря на то, что на него ложится нагрузка в виде выплаты долгов на сумму свыше 12 миллиардов долларов по внешним заимствованиям. Документ предусматривает как финансирование почти в полном объеме ключевых направлений (оборона, медицина, образование и т.д.), так и повышение социальных стандартов: рост минимальной зарплаты, зарплат военнослужащим, педагогам, медикам и тому подобное.

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