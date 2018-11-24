09:35
24 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ГОЛОДОМОР АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эвакуация двойников Путина. Медиагопники РФ
      Вєсті Кремля
      22:19, 23 ноября
      Вести. UA. Черная пятница в Раде. Тесная связь Порошенко и Медведчука
      Вєсті.UA
      21:49, 23 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ГОЛОДОМОР АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      Бюджет-2019 является реалистичным, – эксперт

      63 Читати новину українською
      Бюджет-2019 нацелен на уменьшение долгов
      Бюджет-2019 нацелен на уменьшение долгов / 24 канал

      Макроэкономические показатели бюджета-2019 остались в параметрах, предложенных правительством и согласованных с МВФ. В частности, это касается бюджетного дефицита, который сейчас составляет 2,6% ВВП. Такой подход соответствует утвержденной правительством стратегии управления государственным долгом, цель которой – уменьшение долговой нагрузки на бюджет с нынешних 60% ВВП до 49% в 2020 году.

      Такое мнение 24 канала высказал глава общественного совета Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, член совета реанимационного пакета Реформ Виктор Таран.

      Читайте также: Новый министр финансов заявила, что Украина выполнила все условия МВФ

      Предложенные правительством показатели позволят сохранить финансовую стабильность государства в 2019 году, отметил эксперт. Также будет способствовать стабильности получения первого транша от МВФ до конца года в размере около 2 миллиардов долларов.

      Предложенный правительством бюджет сбалансирован – все расходы имеют конкретный источник финансирования. В частности, этого удалось достичь путем пересмотра доходной части и увеличение поступлений от НБУ,
      – уточнил Таран.

      Эксперт уверен, что бюджет-2019 реалистичный. Даже несмотря на то, что на него ложится нагрузка в виде выплаты долгов на сумму свыше 12 миллиардов долларов по внешним заимствованиям. Документ предусматривает как финансирование почти в полном объеме ключевых направлений (оборона, медицина, образование и т.д.), так и повышение социальных стандартов: рост минимальной зарплаты, зарплат военнослужащим, педагогам, медикам и тому подобное.

      Читайте также: Государственный бюджет Украины 2019: главные цифры

       

      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Бюджет-2019 госдолг Бюджет
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Рецепты жизни в "ЛНР": не желать, привыкнуть и смириться
      сегодня , 09:01 Рецепты жизни в "ЛНР": не желать, привыкнуть и смириться
      Ольга Черненко 40
      Корупційна схема закупівлі старих двигунів: як підприємці разом з нардепами наживаються на війні
      сегодня , 09:00 Корупційна схема закупівлі старих двигунів: як підприємці разом з нардепами наживаються на війні
      Олександра Дрік 42
      Почему в России так часто и загадочно умирают генералы: шокирующие детали
      сегодня , 00:28 Почему в России так часто и загадочно умирают генералы: шокирующие детали
      Іван Яковина 689
      The Trumpet: Німеччина та секретний геноцид Росії проти України
      23 ноября , 22:01 The Trumpet: Німеччина та секретний геноцид Росії проти України
      Блог Медіа 1202
      Легализация еврономеров: кто такие евробляхеры и почему они против
      23 ноября , 18:00 Легализация еврономеров: кто такие евробляхеры и почему они против
      Євгенія Мазур 1142
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Кремль будет искать "украинский след" в убийстве Немцова, — российский оппозиционер
       1 марта 2015 , 21:40 1
      Необычные обычаи Пасхи: как хорошо вы знаете традиции?
       7 апреля , 10:03
      Хавбек Боруссии Д забил невероятный гол в ворота соперника Зари в Лиге Европы (видео)
       26 августа , 22:03
      Продажи автомобилей в мире выросли на 3%
       27 августа , 09:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук