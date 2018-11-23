Новая министр финансов заявила, что Украина выполнила все условия МВФ

Украина может надеяться на старт новой программы с МВФ, потому что выполнила два нужных для этого условия.

Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова на брифинге, посвященном принятию Верховной Радой госбюджета на следующий год.

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Для старта новой программы с МВФ нужно выполнение двух условий – утверждение сбалансированного госбюджета на 2019 год и реформа в энергетическом секторе, в частности, повышение тарифов на газ для населения до рыночного уровня.

Постановление Кабинет Министров уже принял. Сейчас идет процесс пересмотра, который идет уже по постановлению, непосредственно для тарифов. Мы сейчас активно коммуницируем с Международным валютным фондом по скорейшему выходу на совет директоров,

– сказал Маркарова.

Напомним, что Верховная Рада окончательно приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год. За это решение проголосовали 240 народных депутатов из необходимого минимума в 226 голосов. Предполагается, что с 1 января 2019 года минимальная зарплата вырастет до 4173 гривен. В целом бюджет предусматривает доходы в размере 1,026 триллиона гривен и расходы в размере 1,112 триллиона гривен.