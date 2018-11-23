16:22
23 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Патриарх Янукович. ГРУстный праздник
      Вєсті Кремля
      20:45, 22 ноября
      Вести.UA . Радикальные кнопкодавы. Дедекоммунизация Донбасса
      Вєсті.UA
      20:43, 22 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      Новая министр финансов заявила, что Украина выполнила все условия МВФ

      99 Читати новину українською
      МВФ
      МВФ / Фото из открытых источников

      Украина может надеяться на старт новой программы с МВФ, потому что выполнила два нужных для этого условия.

      Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова на брифинге, посвященном принятию Верховной Радой госбюджета на следующий год.

      Читайте также: Оксана Маркарова – новый министр финансов Украины: что о ней известно

      Для старта новой программы с МВФ нужно выполнение двух условий – утверждение сбалансированного госбюджета на 2019 год и реформа в энергетическом секторе, в частности, повышение тарифов на газ для населения до рыночного уровня.

      Постановление Кабинет Министров уже принял. Сейчас идет процесс пересмотра, который идет уже по постановлению, непосредственно для тарифов. Мы сейчас активно коммуницируем с Международным валютным фондом по скорейшему выходу на совет директоров,
      – сказал Маркарова.

      Напомним, что Верховная Рада окончательно приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год. За это решение проголосовали 240 народных депутатов из необходимого минимума в 226 голосов. Предполагается, что с 1 января 2019 года минимальная зарплата вырастет до 4173 гривен. В целом бюджет предусматривает доходы в размере 1,026 триллиона гривен и расходы в размере 1,112 триллиона гривен.

      Теги: Новости Украины Бюджет-2019 МВФ Министерство финансов Украины
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Луценко: Суд признал, что прокурор Зинченко - дебил
       22 июня 2012 , 10:59 4
      Необычные обычаи Пасхи: как хорошо вы знаете традиции?
       7 апреля , 10:03
      Даниэль Риккардо проехал 1000 км на болиде Формулы 1 по обычным дорогам
       6 августа , 15:20
      Volvo 360c: автомобиль будущего бросил вызов самолетам
       30 октября , 18:20
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук