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      Нова міністерка фінансів заявила, що Україна виконала всі умови МВФ

      177 Читать новость на русском
      МВФ
      МВФ / Фото з відкритих джерел

      Україна може сподіватися на старт нової програми з МВФ, бо виконала дві потрібні для цього умови.

      Про це заявила міністерка фінансів України Оксана Маркарова на брифінгу, присвяченому прийняттю Верховною Радою держбюджету на наступний рік.

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      Для старту нової програми з МВФ потрібно виконання двох умов – затвердження збалансованого держбюджету на 2019 рік і реформа в енергетичному секторі, зокрема, підвищення тарифів на газ для населення до ринкового рівня.

      Постанову Кабінет Міністрів вже прийняв. Зараз триває процес перегляду, який йде вже за постановою, безпосередньо для тарифів. Ми зараз активно комунікуємо з Міжнародним валютним фондом щодо якнайшвидшого виходу на раду директорів,
      – сказав Маркарова.

      Нагадаємо, що Верховна Рада остаточно схвалила Державний бюджет України на 2019 рік. За це рішення проголосували 240 народних депутатів з необхідного мінімуму у 226 голосів. Передбачається, що з 1 січня 2019 року мінімальна зарплата зросте до 4173 гривень. Загалом бюджет передбачає доходи у розмірі 1,026 трильйона гривень і витрати у розмірі 1,112 трильйона гривень.

      Теги: Новини України Бюджет-2019 МВФ Міністерство фінансів України
      Джерело: 24 канал
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