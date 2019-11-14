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      Бюджет 2020: Ярославский готов финансировать аэропорт в Днепре

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      Бюджет 2020: Ярославский готов финансировать аэропорт в Днепре
      Бюджет 2020: Ярославский готов финансировать аэропорт в Днепре / rbc.ua

      В бюджете 2020 на аэропорт Днепра предусмотрено 1 миллиард гривен, еще около 70 миллионов долларов на строительство выделит группа DCH Александра Ярославского.

      Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

      Как известно, сегодня, 14 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", в котором на аэропорт Днепра предусмотрено 1 миллиард гривен.

      Выделенные средства вложат в начало работ по созданию новой взлетной полосы и радиомаячной системы. Кроме того, еще 200миллионов гривен должны быть направлены на проектные работы.

      Строительством терминала займется частный инвестор – группа DCH Ярославского. По данным СМИ, соответствующая договоренность была достигнута чуть больше месяца назад на встрече председателя Днепропетровской облгосадминистрации Александра Бондаренко и Ярославского.

      Сообщается, что проект строительства аэропорта "Днепр" будет реализован в формате частно-государственного партнерства: Ярославский инвестирует около 70 миллионов долларов в строительство аэропорта, а государство выделит около 3 миллиардов гривен на новую взлетно-посадочную полосу.

      Как ожидается, строительные работы начнутся уже весной 2020 года.

      Напомним, во время своего первого визита в Днепр Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вопрос с аэропортом в городе-миллионнике наконец будет решен. Свое намерение он подтвердил во время пресс-марафона 10 октября.

      "Ничего не откладывается. В 2020-м мы будем строить аэропорт в Днепре", – сказал президент.

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины
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