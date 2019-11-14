Бюджет 2020: Ярославський готовий фінансувати аеропорт у Дніпрі

У бюджеті 2020 на аеропорт Дніпра передбачено 1 мільярд гривень, ще близько 70 мільйонів доларів на будівництво виділить група DCH Олександра Ярославського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як відомо, сьогодні, 14 листопада, Верховна Рада прийняла у другому читанні проєкт закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", в якому на аеропорт Дніпра передбачено 1 мільярд гривень.

Виділені кошти вкладуть у початок робіт по створенню нової злітної смуги і радіомаячної системи. Крім того, ще 200 мільйонів гривень повинні бути спрямовані на проєктні роботи.

Будівництвом терміналу займеться приватний інвестор – група DCH Ярославського. За даними ЗМІ, відповідна домовленість була досягнута трохи більше місяця тому на зустрічі голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренка і Ярославського.

Повідомляється, що проєкт будівництва аеропорту "Дніпро" буде реалізований у форматі приватно-державного партнерства: Ярославський інвестує близько 70 мільйонів доларів у будівництво аеропорту, а держава виділить близько 3 мільярдів гривень на нову злітно-посадкову смугу.

Як очікується, будівельні роботи розпочнуться вже навесні 2020 року.

Нагадаємо, під час свого першого візиту в Дніпро Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що питання з аеропортом у місті-мільйоннику нарешті буде вирішено. Свій намір він підтвердив під час пресмарафону 10 жовтня.

"Нічого не відкладається. У 2020-му ми будемо будувати аеропорт у Дніпрі", – сказав президент.