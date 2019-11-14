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      Бюджет 2020: Ярославський готовий фінансувати аеропорт у Дніпрі

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      Бюджет 2020: Ярославський готовий фінансувати аеропорт у Дніпрі
      Бюджет 2020: Ярославський готовий фінансувати аеропорт у Дніпрі / rbc.ua

      У бюджеті 2020 на аеропорт Дніпра передбачено 1 мільярд гривень, ще близько 70 мільйонів доларів на будівництво виділить група DCH Олександра Ярославського.

      Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

      Як відомо, сьогодні, 14 листопада, Верховна Рада прийняла у другому читанні проєкт закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", в якому на аеропорт Дніпра передбачено 1 мільярд гривень.

      Виділені кошти вкладуть у початок робіт по створенню нової злітної смуги і радіомаячної системи. Крім того, ще 200 мільйонів гривень повинні бути спрямовані на проєктні роботи.

      Будівництвом терміналу займеться приватний інвестор – група DCH Ярославського. За даними ЗМІ, відповідна домовленість була досягнута трохи більше місяця тому на зустрічі голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренка і Ярославського.

      Повідомляється, що проєкт будівництва аеропорту "Дніпро" буде реалізований у форматі приватно-державного партнерства: Ярославський інвестує близько 70 мільйонів доларів у будівництво аеропорту, а держава виділить близько 3 мільярдів гривень на нову злітно-посадкову смугу.

      Як очікується, будівельні роботи розпочнуться вже навесні 2020 року.

      Нагадаємо, під час свого першого візиту в Дніпро Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що питання з аеропортом у місті-мільйоннику нарешті буде вирішено. Свій намір він підтвердив під час пресмарафону 10 жовтня.

      "Нічого не відкладається. У 2020-му ми будемо будувати аеропорт у Дніпрі", – сказав президент.

      blog_ava
      Верховна Рада прийняла бюджет на 2020 рік
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України
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