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      Правительство представит проект бюджета-2020: онлайн-трансляция

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      Бюджет 2020 Украина - онлайн презентация проекта Бюджета на 2020 год
      Гончарук презентует проект Бюджета-2020 / Фото из Facebook

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и члены правительства представят проект Бюджета на 2020 год ко второму чтению.

      Гончарук начал презентацию проекта Госбюджета с заявления о том, что расходы на обслуживание правительства и центральных органов исполнительной власти будут сокращены на 10%.

       Подробнее: Рада приняла закон о госбюджете на 2020 год в первом чтении

      Также украинское правительство предлагает не повышать налоги, поскольку в этом не ищет дополнительные ресурсы.

      Расходы бюджета Украины на 2020 год составят 1 триллион 195,3 миллиарда гривен. Основная статья расходов обслуживание госдолга. На это выделено 141 миллиарда гривен,
      сказал Гончарук.

      По словам премьера, среди приоритетных сфер в проект бюджета – медицина, особенно экстренная помощь. На нее предлагают выделить 113,3 миллиарда гривен.

      Презентация проекта бюджета-2020: онлайн

      Кабинет министров принял 3 ноября проект Госбюджета на 2020 год для второго чтения. Теперь документ направят в парламент на рассмотрение во втором чтении.

      Что известно о Госбюджете на 2020 год?18 октября Верховная Рада приняла проект закона о государственном бюджете на 2020 год. За принятие в первом чтении проекта постановления №2000-п проголосовали 255 депутатов.

      Проект Госбюджета предусматривает, что в 2020 году экономика Украины вырастет на 3,3%. Кроме того, минимальная зарплата в Украине должна вырасти на 550 гривен – до 4723 гривен, прожиточный минимум – до 2189 гривен, а средний курс доллара составит 28,2 гривны.

      проєкт бюджету на 200 рік
      Что       заложено в бюджете 2020 года / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Бюджет Бюджет 2020 Новости Украины Новости политики
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