Правительство представит проект бюджета-2020: онлайн-трансляция

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и члены правительства представят проект Бюджета на 2020 год ко второму чтению.

Гончарук начал презентацию проекта Госбюджета с заявления о том, что расходы на обслуживание правительства и центральных органов исполнительной власти будут сокращены на 10%.

Подробнее: Рада приняла закон о госбюджете на 2020 год в первом чтении

Также украинское правительство предлагает не повышать налоги, поскольку в этом не ищет дополнительные ресурсы.

Расходы бюджета Украины на 2020 год составят 1 триллион 195,3 миллиарда гривен. Основная статья расходов – обслуживание госдолга. На это выделено 141 миллиарда гривен,

– сказал Гончарук.

По словам премьера, среди приоритетных сфер в проект бюджета – медицина, особенно экстренная помощь. На нее предлагают выделить 113,3 миллиарда гривен.

Презентация проекта бюджета-2020: онлайн

Кабинет министров принял 3 ноября проект Госбюджета на 2020 год для второго чтения. Теперь документ направят в парламент на рассмотрение во втором чтении.

Что известно о Госбюджете на 2020 год?18 октября Верховная Рада приняла проект закона о государственном бюджете на 2020 год. За принятие в первом чтении проекта постановления №2000-п проголосовали 255 депутатов.



Проект Госбюджета предусматривает, что в 2020 году экономика Украины вырастет на 3,3%. Кроме того, минимальная зарплата в Украине должна вырасти на 550 гривен – до 4723 гривен, прожиточный минимум – до 2189 гривен, а средний курс доллара составит 28,2 гривны.