Уряд презентує проєкт Бюджету-2020: онлайн-трансляція

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентують проєкт Бюджету на 2020 рік до другого читання.

Гончарук відзначив, що у проєкт Держбюджету закладено багато інноваційних речей, в яких закладена капіталізація зростання. Це дозволить уряду підвищувати соціальні стандарти для людей.

Детальніше: Рада ухвалила закон про держбюджет на 2020 рік у першому читанні

"Найвища цінність держави соціальний капітал, люди з усіма їх надбаннями. Саме тому, ми заклали в Бюджет наступного року розвиток стратегічно важливих напрямків для людей. Один з них – медицина", – наголосив він.

Також уряд відходить від практики підвищення податків.

Презентація проєкту Бюджету-2020: онлайн

Кабінет міністрів ухвалив 3 листопада проєкт Держбюджету на 2020 рік для другого читання. Тепер документ направлять до парламенту на розгляд у другому читанні.

Що відомо про Держбюджет на 2020 рік?18 жовтня Верховна Рада ухвалила проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік. За прийняття у першому читанні проєкту постанови №2000-п проголосували 255 депутатів.



Проєкт Держбюджету передбачає, що у 2020 році економіка України зросте на 3,3%. Крім того, мінімальна зарплатня в Україні має зрости на 550 гривень – до 4723 гривень, прожитковий мінімум – до 2189 гривень, а середній курс долара становитиме 28,2 гривні.