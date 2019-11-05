12:04
5 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін покине крісло президента? Пиня показав кулак
      Вєсті Кремля
      22:01, 4 листопада
      Вєсті.UA: Хто замінить Ірину Луценко у "ЄС"? Богдану набили пику
      Вєсті.UA
      19:26, 4 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Уряд презентує проєкт Бюджету-2020: онлайн-трансляція

      403 Читать новость на русском
      Бюджет 2020 Україна - онлайн презентація проєкту бюджету на 2020 рік
      Гончарук презентує проєкт Бюджету-2020 / Фото з Facebook

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентують проєкт Бюджету на 2020 рік до другого читання.

      Гончарук відзначив, що у проєкт Держбюджету закладено багато інноваційних речей, в яких закладена капіталізація зростання. Це дозволить уряду підвищувати соціальні стандарти для людей.

      Детальніше: Рада ухвалила закон про держбюджет на 2020 рік у першому читанні

      "Найвища цінність держави соціальний капітал, люди з усіма їх надбаннями. Саме тому, ми заклали в Бюджет наступного року розвиток стратегічно важливих напрямків для людей. Один з них медицина", наголосив він.

      Також уряд відходить від практики підвищення податків.

      Презентація проєкту Бюджету-2020: онлайн

       

      Кабінет міністрів ухвалив 3 листопада проєкт Держбюджету на 2020 рік для другого читання. Тепер документ направлять до парламенту на розгляд у другому читанні.

      Що відомо про Держбюджет на 2020 рік?18 жовтня Верховна Рада ухвалила проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік. За прийняття у першому читанні проєкту постанови №2000-п проголосували 255 депутатів.

      Проєкт Держбюджету передбачає, що у 2020 році економіка України зросте на 3,3%. Крім того, мінімальна зарплатня в Україні має зрости на 550 гривень – до 4723 гривень, прожитковий мінімум – до 2189 гривень, а середній курс долара становитиме 28,2 гривні.

      проєкт бюджету на 200 рік
      Що закладено в бюджеті 2020 року / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Головні новини 4 листопада: скандальне листування Тищенка, рік без Каті і Луценко склала мандат
      сьогодні
      3680
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Новини політики Бюджет 2020 Бюджет
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Батоги для депутатів: як змусити працювати народних обранців
      сьогодні , 10:01 Батоги для депутатів: як змусити працювати народних обранців
      Ірина Поліщук 301
      Літературна провокація: скандальні книжки 2019 року
      сьогодні , 10:00 Літературна провокація: скандальні книжки 2019 року
      Під обкладинкою 1460
      Затишок, тепло та зручність: переваги 3D камінів і легкість в їх обслуговуванні
      4 листопада , 12:38 Затишок, тепло та зручність: переваги 3D камінів і легкість в їх обслуговуванні
      1051
      Закону Савченко 4 роки: хто зі злочинців уже на волі
      сьогодні , 09:00 Закону Савченко 4 роки: хто зі злочинців уже на волі
      Вероніка Климська 2110
      Однаковий склад ліків, але різна ціна: що таке дженерики та чи безпечні вони
      сьогодні , 08:40 Однаковий склад ліків, але різна ціна: що таке дженерики та чи безпечні вони
      Максим Багрєєв 665
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук