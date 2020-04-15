Бюджет культуры сократили на 47%: кто пострадает больше всего

Верховная Рада почти в половину сократила финансирование Министерства культуры Украины. Под угрозой оказалась киноиндустрия. О том, на что остались деньги и выдержит ли сфера культуры испытание коронавирусом – читайте в материале корреспондентов 24 канала.

Бюджет Министерства культуры сократили на 47%. Госкино получит на поддержку кинопроизводства 450 миллионов гривен, хотя ранее в бюджете на это закладывали 758 миллионов.

Интересно Концерт или кинофестиваль: онлайн-события апреля, которые смогут вас поразить

Меньше всего от изменений в бюджете пострадают украинские театры. У них забрали лишь 120 миллионов из почти полутора миллиарда гривен. В Верховной Раде понимают, что сокращение финансирования ударит по индустрии, ведь и без урезки бюджета культурная сфера страдает. На карантин закрыли концертные площадки, кинотеатры, театры, музеи, выставки.

Предприниматели из этой сферы теряют свои доходы. Депутаты уже решают, как оказать дополнительную помощь культурной сфере.

Это будет финансирование в виде грантов, льготных кредитов, а также изменений к законам. Например, облегчения по оплате аренды, которые позволят индустрии выживать. Самое главное, услышат ли нас после того, как мы представим проект пакета законов по изменениям дополнительной помощи,

– отметил глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Этот пакет законопроектов планируют проработать в ближайшее время и до конца недели передать на рассмотрение в профильные комитеты.

Что будет с культурой после сокращения

Кабмин хотел полностью урезать финансирование кинопроизводства, а деньги направить в стабилизационный фонд борьбы с коронавирусом. Однако расходы на кино сократили лишь частично. Это позволит не прекращать финансирование фильмов, которые уже выиграли питчинги и находятся на стадии производства – на это нужно 300 миллионов гривен. Однако экономить придется на другом.

Мы предложили сократить расходы на массовые мероприятия, но не полностью, и частично уменьшить международную деятельность,

– рассказала глава Госкино Украины Марина Кудерчук.



Марина Кудерчук / Фото из фейсбук-страницы Марины Кудерчук

Такая же ситуация и в Украинском культурном фонде. Он поддержал более 400 проектов на сумму 500 миллионов гривен в 2019 году. В частности деньги потратили на:

театральные постановки,

BookForum во Львове,

издание книг шрифтом Брайля,

создание тифлопереводов для украинских фильмов.

Теперь же приходится приспособиться к новым реалиям. В культурном фонде уже планируют разработать варианты действий.

"Это будет либо поддержка всех 380 проектов, при условии частичного сокращения бюджетов, либо анализ тех проектов, которые могут быть реализованными в условиях карантина. Сами заявители понимают риски и отказываются от гранта", – отметила директор Украинского культурного фонда Юлия Федив.

Обратите внимание Каннский кинофестиваль 2020 перенесли на неопределенный срок

Кинорежиссеры надеются, что смогут придерживаться производственного графика, который согласовали с Госкино и завершить запланированные фильмы до конца 2020 года.