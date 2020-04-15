Бюджет культури скоротили на 47%: хто постраждає найбільше

Верховна Рада майже в половину скоротила фінансування Міністерства культури України. Під загрозою опинилася кіноіндустрія. Про те, на що залишилися гроші та чи витримає сфера культури випробування коронавірусом – читайте у матеріалі кореспондентів 24 каналу.

Бюджет Міністерства культури скоротили на 47 %. Держкіно матиме на підтримку кіновиробництва 450 мільйонів гривень, хоча раніше у бюджеті на це закладали 758 мільйонів.

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Найменше від змін у бюджеті постраждають українські театри. У них забрали лише 120 мільйонів з майже півтора мільярда гривень. У Верховній Раді розуміють, що скорочення фінансування "вдарить" по індустрії, адже і без врізання бюджету культурна сфера потерпає. На карантин закрили концертні майданчики, кінотеатри, театри, музеї, виставки.

Підприємці з цієї сфери втрачають свої доходи. Депутати вже вирішують, як надати додаткову допомогу культурній сфері.

Це буде фінансування у вигляді грантів, пільгових кредитів, а також змін до законів. Наприклад, полегшення щодо оплати оренди, які дозволять індустрії виживати. Найголовніше, чи почують нас після того, як ми подамо проєкт пакету законів щодо змін додаткової допомоги,

– зазначив голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Цей пакет законопроєктів планують опрацювати найближчими часом і до кінця тижня передати на розгляд до профільних комітетів.

Що буде з культурою після скорочення

Кабмін хотів повністю врізати фінансування кіновиробництва, а гроші направити до стабілізаційного фонду боротьби з коронавірусом. Проте витрати на кіно скоротили лише частково. Це дозволить не припиняти фінансування фільмів, які вже виграли пітчинги та перебувають на стадії виробництва – на це треба 300 мільйонів гривень. Однак економити доведеться на іншому.

Ми запропонували скоротити витрати на масові заходи, але не повністю, і частково зменшити міжнародну діяльність,

– розповіла голова Держкіно України Марина Кудерчук.



Марина Кудерчук / Фото з фейсбук-сторінки Марини Кудерчук

Така ж ситуація і в Українському культурному фонді. Він підтримав понад 400 проєктів на суму 500 мільйонів гривень у 2019 році. Зокрема гроші витратили на:

театральні постановки,

BookForum у Львові,

видання книг шрифтом Брайля,

створення тифлоперекладів для українських фільмів.

Тепер же доводиться пристосуватися до нових реалій. У культурному фонді вже планують розробити варіанти дій.

"Це буде або підтримка всіх 380 проєктів, за умови часткового скорочення бюджетів, або аналіз тих проєктів, які можуть бути реалізованими в умовах карантину. Самі заявники розуміють ризики і відмовляються від гранту", – зазначила директорка Українського культурного фонду Юлія Федів.

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Кінорежисери сподіваються, що зможуть дотримуватись виробничого графіка, який узгодили з Держкіно і завершити заплановані фільми до кінця 2020 року.