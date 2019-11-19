Бюджет на 2020 год будет подвергаться некоторым изменениям, – Разумков

Закон о Государственном бюджете на 2020 год, который недавно приняла Верховная Рада, не является идеальным. Его еще будут дорабатывать, поэтому в процессе политических дискуссий будут определенные изменения.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова" отметил, что вокруг документа Госбюджета еще будет много дискуссий.

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Говорить, что он идеален – нет, не идеальный. Народные депутаты, обращаясь к правительству, говорили, что не были учтены все предложения, которые поступали от представителей разных политических сил... Будет еще много дискуссий вокруг Бюджета. Я уверен, что будет он и подвергаться некоторым изменениям,

– отметил Разумков.

По его словам, закон надо было принять, чтобы войти в новый 2020 год с Бюджетом и сметой Верховной Рады. Это позволит "государству работать".

"Мы, как представители большинства (фракция "Слуга народа", – 24 канал), так же говорили, что бюджет не идеален. Но я не уверен, что если бы мы затянули этот процесс (рассматривали документ и в третьем чтении – 24 канал), то это существенно улучшило бы бюджет на 2020-й год для нашего государства", – отметил Разумков.

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Он пояснил, что нардепы исходили из тех показателей и предложений, которые предоставило правительство. Поэтому никто не мог кардинально изменить их за такой короткий промежуток времени.

Что нужно знать о бюджете на 2020 год?14 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект Государственного бюджета Украины на 2020 год. За это решение проголосовали 280 депутатов.



Расходы бюджета Украины на 2020 год составят 1 триллион 180,1 миллиарда гривен. В то же время доходы будут определены в сумме 1 триллион 93,7 миллиарда гривен.



Согласно закону Госбюджета, с 1 января в Украине минимальная зарплата вырастет до 4723 гривен, а минимальная пенсия – до 1769 гривен. Курс доллара в 2020 году будет на уровне 27 гривен за доллар.



Главные цифры бюджета на 2020 год / Инфографика 24 канала