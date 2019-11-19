Бюджет на 2020 рік буде піддаватися деяким змінам, – Разумков

Закон про Державний бюджет на 2020 рік, який нещодавно прийняла Верховна Рада, не є ідеальним. Його ще будуть доопрацьовувати, тож в процесі політичних дискусій він зазнаватиме певних змін.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Свобода слова" відзначив, що навколо документу Держбюджету ще буде багато дискусій.

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Говорити, що він ідеальний – ні, не ідеальний. Народні депутати, звертаючись до уряду, говорили, що не були враховані всі пропозиції, які надходили від представників різних політичних сил... Буде ще багато дискусій навколо Бюджету. Я впевнений, що буде він і піддаватися деяким змінам,

– наголосив Разумков.

За його словами, закон треба було ухвалити, аби увійти в новий 2020 рік з Бюджетом та кошторисом Верховної Ради. Це дозволить "державі працювати".

"Ми, як представники більшості (фракція "Слуга народу", – 24 канал), так само говорили, що бюджет не ідеальний. Але я не впевнений, що якби ми затягнули цей процес (розглядали документ ще й у третьому читанні, – 24 канал), то це суттєво поліпшило би бюджет на 2020-й рік для нашої держави", – зазначив Разумков.

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Він пояснив, що нардепи виходили з тих показників та пропозицій, які надав уряд. Тому ніхто не міг кардинально змінити їх за такий короткий проміжок часу.

Що треба знати про бюджет на 2020 рік?14 листопада Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт Державного бюджету України на 2020 рік. За це рішення проголосували 280 депутатів.



Видатки бюджету України на 2020 рік становитимуть 1 трильйон 180,1 мільярда гривень. Водночас доходи буде визначено у сумі 1 трильйон 93,7 мільярда гривень.



Згідно з законом Держбюджету, з 1 січня в Україні мінімальна зарплата зросте до 4723 гривні, а мінімальна пенсія – до 1769 гривень. Курс долара у 2020 році буде на рівні 27 гривень за долар.



Головні цифри бюджету на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу