БЭБ передали здание из сферы управления Государственной налоговой службы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на Правительственном портале.
К теме Бюро экономической безопасности уже набирает штаб, но негде работать
Соответствующее решение озвучили в распоряжении №1508-р. Его опубликовали сегодня, 26 ноября.
Что раньше было в здании
Ранее помещение использовали налоговые органы, в частности для Государственная налоговая амнистия. В настоящее время в здании будет располагаться центральный аппарат Бюро экономической безопасности.
Мельник раньше попросил помещение
Ранее директор БЭБ Вадим Мельник попросил помещение по улице Шолуденко. Он заявлял, что здание должно быть приспособлено для "специфической структуры".
Еще в конце октября Мельник переживал, что "через 10 дней" не будет места для работников, которых планируют набрать 4 тысяч человек.
Где находится здание БЭБ: смотрите на карте
Главное о БЭБ
- Работу Бюро экономической безопасности запустили 25 ноября, хотя должны были сделать это еще в конце сентября.
- Правоохранительный орган сможет расследовать экономические преступления против Украины и будет иметь полномочия Службы безопасности и Налоговой милиции.
- Директором БЭБ в августе избрали Вадима Мельника – главу фискальной службы.