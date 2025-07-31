Пока мы не теряли средств от ЕС. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что нам не доплатили сумму примерно в 1,5 миллиарда, но ее просто отсрочили.

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Возникла еще одна серьезная проблема

Скорее всего, мы получим ее в следующем транше. Поэтому эти средства все-таки поступят в государственный бюджет.

"Но было серьезное предупреждение от Европейского Союза, что могут быть остановлены другие финансирования. Тогда Украина потеряет много денег", – отметил политолог.



Говорится о проблеме с Бюро экономической безопасности. Она может стоить Украине значительно больше, чем 1,5 миллиарда. Ведь избрание человека на должность руководителя БЭБ и запуск этого учреждения прописан в контексте сотрудничества, в частности с Международным валютным фондом.

Если эту проблему не решат, то с большой вероятностью нам снова отсрочат деньги. Для нас эта ситуация является абсолютно критической. Это сфера ответственности исключительно правительства, который должен назначить человека на должность.

"Конкурс уже был. Конкурсная комиссия подала кандидатуру, но Кабмин по какой-то причине ее не утверждает. Это создает очень большие проблемы для Украины", – подчеркнул Игорь Рейтерович.

Что не так с кандидатом на должность?

Единодушную поддержку комиссии получил Александр Цивинский, но по его кандидатуре начали дополнительную проверку. Якобы возникли вопросы у Службы безопасности Украины, но уже через несколько дней стало известно, что никаких предосторожностей для его назначения нет.

Новому премьеру Юлии Свириденко уже задавали вопросы, почему Александр Цывинский до сих пор не назначен на должность. Она ответила, что Кабмин делает все согласно закону.

К сожалению, я не могу с ней согласиться, Кабмин уже нарушает закон, потому что он не может выдвигать дополнительные условия к тем кандидатурам, которые уже утверждены конкурсной комиссией. Кабмин просто должен назначить этого человека.

– объяснил Игорь Рейтерович.

Скорее всего, есть внутриполитическая история, почему эту кандидатуру не поддерживают. Возможно, одна из причин в том, что Александр Цывинский – выходец из структуры НАБУ. К сожалению, затягивание с его назначением будет иметь негативные последствия для Украины.

Заметим, Еврокомиссия требует, чтобы Бюро экономической безопасности как можно быстрее получило своего директора. Там напомнили, что в отчете за 2024 год было указано на необходимость внедрения закона о БЭБ в быстрые сроки.