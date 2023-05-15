Пленного зовут Константин Гончаров, он из оккупированной Луганской области. Его рассказ 24 Каналу передали источники в ВСУ.

Читайте также Россия будет бросать на войну сирот: заманят в Украину обещаниями жилья

Скотское отношение командиров

Гончаров рассказал об ужасном отношении российских командиров. Они издеваются над личным составом. К примеру, могут позволить себе не просто поднять руку на солдата, а даже побить дубинкой.

Отношение ко мне, как и к другим, можно сказать, скотское. Военных могли дубинкой или палкой ударить по холму,

– вспоминает Гончаров.

Пленный рассказал о случае, когда один водитель на Камаге пролетел на большой скорости. Командир передал по рации, чтобы его задержали. Впоследствии при всех избил его дубинкой.



Пленный коллаборант / Скриншот с видео

Кроме того, Гончаров жалуется на снаряжение. Говорит, за два с половиной года контракта он не получил ничего нового.

Пленный видит, что к коллаборантам и людям с оккупированных территорий россияне относятся как к пушечному мясу. Их бросают в бой в первую очередь, а своих россияне оставляют "на потом".

Что известно о пленнике