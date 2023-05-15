Пленного зовут Константин Гончаров, он из оккупированной Луганской области. Его рассказ 24 Каналу передали источники в ВСУ.
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Скотское отношение командиров
Гончаров рассказал об ужасном отношении российских командиров. Они издеваются над личным составом. К примеру, могут позволить себе не просто поднять руку на солдата, а даже побить дубинкой.
Отношение ко мне, как и к другим, можно сказать, скотское. Военных могли дубинкой или палкой ударить по холму,
– вспоминает Гончаров.
Пленный рассказал о случае, когда один водитель на Камаге пролетел на большой скорости. Командир передал по рации, чтобы его задержали. Впоследствии при всех избил его дубинкой.
Пленный коллаборант / Скриншот с видео
Кроме того, Гончаров жалуется на снаряжение. Говорит, за два с половиной года контракта он не получил ничего нового.
Пленный видит, что к коллаборантам и людям с оккупированных территорий россияне относятся как к пушечному мясу. Их бросают в бой в первую очередь, а своих россияне оставляют "на потом".
Что известно о пленнике
- Константин Гончаров родился в Луганске. Служил по контракту на стороне окупантов еще до полномасштабного вторжения.
- Был в отдельной саперно-инженерной роте псевдореспублики на оккупированных территориях. В тылу был поваром. В 2022 году его перевели в штурмовое подразделение.
- В плен его на днях взяли под Белогоровкой.