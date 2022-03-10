Сегодня к списку тех, кто остановил свою деятельность в России, присоединился французский сервис для поездок BlaBlaCar. Он приостанавливает развитие бизнеса на территории оккупанта.

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BlaBlaCar уходит из России

BlaBlaCar прекращает развитие своего бизнеса в России из-за войны и санкций ЕС. Компания больше не будет инвестировать в Россию и не будет развивать ее рынок. Российский сервис BlaBlaCar был неприбыльным,

– заявили в компании.

В то же время, чтобы защитить более 100 российских сотрудников, BlaBlaCar покинет платформу в нынешнем виде, но изолирует свою деятельность от остальной компании.

Сервис выражает поддержку Украине

Для 85 работников из Украины BlaBlaCar предлагает финансовую, материально-техническую и психологическую поддержку и помогает им переехать в более безопасные места.

Кроме того, платформа адаптирована для водителей-волонтеров и беженцев. В Украине, Польше, Румынии и Венгрии водители могут теперь предлагать бесплатные поездки на BlaBlaCar и брать столько пассажиров, сколько смогут. Также в Западной Европе автобусы BlaBlaCar бесплатные для украинских беженцев.

Отмечается, что пользователи BlaBlaCar уже помогли 80 000 украинцам добраться до более безопасного места.

Какие компании покинули российский рынок

Starbucks закрывает кафе.

закрывает кафе. McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.

закрывает все свои 850 ресторанов. KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.

и прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают. Присоединились и Mars , Sony и Hugo Boss .

, и . PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.

заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом. К бойкоту российского рынка присоединилась и Coca-Cola , ранее заявлявшая, что не будет прекращать сотрудничество с Россией

, ранее заявлявшая, что не будет прекращать сотрудничество с Россией Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.

разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок. Глянцевые журналы GQ , Vogue , Tatler , Glamour , AD прекращают деятельность.

, , , , прекращают деятельность. L'Oreal закрывает магазины.

закрывает магазины. Lamborghini останавливает деятельность.

останавливает деятельность. Ferrari отказывается производить машины для России.

отказывается производить машины для России. Mitsubishi Electric не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора.

не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора. Cropp , House Brand , Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.

, , и закрывают онлайн-магазины. Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.

останавливает бизнес в России. Американская компания Brown-Forman, известная как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию.

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