Сегодня к списку тех, кто остановил свою деятельность в России, присоединился французский сервис для поездок BlaBlaCar. Он приостанавливает развитие бизнеса на территории оккупанта.

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BlaBlaCar уходит из России

BlaBlaCar прекращает развитие своего бизнеса в России из-за войны и санкций ЕС. Компания больше не будет инвестировать в Россию и не будет развивать ее рынок. Российский сервис BlaBlaCar был неприбыльным,
– заявили в компании.

В то же время, чтобы защитить более 100 российских сотрудников, BlaBlaCar покинет платформу в нынешнем виде, но изолирует свою деятельность от остальной компании.

Сервис выражает поддержку Украине

Для 85 работников из Украины BlaBlaCar предлагает финансовую, материально-техническую и психологическую поддержку и помогает им переехать в более безопасные места.

Кроме того, платформа адаптирована для водителей-волонтеров и беженцев. В Украине, Польше, Румынии и Венгрии водители могут теперь предлагать бесплатные поездки на BlaBlaCar и брать столько пассажиров, сколько смогут. Также в Западной Европе автобусы BlaBlaCar бесплатные для украинских беженцев.

Отмечается, что пользователи BlaBlaCar уже помогли 80 000 украинцам добраться до более безопасного места.

Какие компании покинули российский рынок

  • Starbucks закрывает кафе.
  • McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.
  • KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.
  • Присоединились и Mars, Sony и Hugo Boss.
  • PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.
  • К бойкоту российского рынка присоединилась и Coca-Cola, ранее заявлявшая, что не будет прекращать сотрудничество с Россией
  • Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.
  • Глянцевые журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD прекращают деятельность.
  • L'Oreal закрывает магазины.
  • Lamborghini останавливает деятельность.
  • Ferrari отказывается производить машины для России.
  • Mitsubishi Electric не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора.
  • Cropp, House Brand, Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.
  • Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.
  • Американская компания Brown-Forman, известная как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию.

ВСУ

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