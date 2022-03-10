Так, сьогодні до списку тих, хто зупинив свою діяльність в Росії, долучився французький сервіс для поїздок BlaBlaCar. Він призупиняє розвиток бізнесу на території окупанта.

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BlaBlaCar йде з Росії

BlaBlaCar припиняє розвиток свого бізнесу в Росії через війну та санкції ЄС. Компанія більше не інвестуватиме в Росію і не розвиватиме її ринок. Російський сервіс BlaBlaCar був неприбутковим,
– заявили в компанії.

Водночас, щоб захистити понад 100 російських співробітників, BlaBlaCar залишить платформу у поточному вигляді, але ізолює свою російську діяльність від решти компанії.

Сервіс висловлює підтримку Україні

Для 85 працівників з України BlaBlaCar пропонує фінансову, матеріально-технічну та психологічну підтримку, й допомагає їм переїхати у безпечніші місця.

Крім того, наразі платформа адаптована для водіїв-волонтерів та біженців. В Україні, Польщі, Румунії та Угорщині водії тепер можуть пропонувати безплатні поїздки на BlaBlaCar та брати стільки пасажирів, скільки зможуть. Також у Західній Європі автобуси BlaBlaCar безплатні для українських біженців.

Зазначається, що користувачі BlaBlaCar вже допомогли 80 000 українцям дістатися більш безпечного місця.

Які компанії покинули російський ринок

  • Starbucks закриває кав'ярні.
  • McDonald's закриває всі свої 850 ресторанів.
  • KFC і Pizza Hut припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють.
  • Приєдналися й Mars, Sony і Hugo Boss.
  • PepsiCo заявила про припинення співпраці з російським сегментом.
  • До бойкоту російського ринку долучилася і Coca-Cola, яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією
  • Netflix розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат.
  • Глянцеві журнали GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD припиняють діяльність.
  • L'Oreal закриває магазини.
  • Lamborghini зупиняє діяльність.
  • Ferrari відмовляється виготовляти машини для Росії.
  • Mitsubishi Electric не постачатиме свою продукцію на ринок країни-агресорки.
  • Cropp, House Brand, Helly Hansen та Sinsay закривають онлайн-магазини.
  • Виробник шин Continental зупиняє бізнес у Росії.
  • Американська компанія Brown–Forman, відома як власниця бренду віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, теж покинула Росію.

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