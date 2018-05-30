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УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
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Телеканал новостей 24 Программы Автотехнологии
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

BlackBerry Jarvis – облачный сервис, который защитит авто от кибератак

Автотехнологии 8 Читати новину українською

Автомобили 21-века, нашпигованы мудреной электроникой и разными умными системами, подключенными к интернету, уязвимы перед атаками хакеров. А поскольку большинство программ для транспортных средств пишут сторонние разработчики, то автокомпании вынуждены тратить массу времени на проверку надежности такого программного обеспечения вручную. Спасти их может разработка программистов из BlackBerry.

Больше – смотрите в видео.

Теги: Автотехнологии
Источник: 24 канал
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