BlackBerry Jarvis – облачный сервис, который защитит авто от кибератак
Автомобили 21-века, нашпигованы мудреной электроникой и разными умными системами, подключенными к интернету, уязвимы перед атаками хакеров. А поскольку большинство программ для транспортных средств пишут сторонние разработчики, то автокомпании вынуждены тратить массу времени на проверку надежности такого программного обеспечения вручную. Спасти их может разработка программистов из BlackBerry.
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Источник: 24 канал
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