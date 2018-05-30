BlackBerry Jarvis – хмарний сервіс, який захистить авто від кібератак
Автомобілі 21-століття, нашпиговані мудрованою електронікою та різними розумними системами, під'єднаними до інтернету, є вразливими перед атаками хакерів. А оскільки більшість програм для транспортних засобів пишуть сторонні розробники, то автокомпанії змушені витрачати масу часу на перевірку надійності такого програмного забезпечення вручну. Врятувати їх може розробка програмістів з BlackBerry.
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Джерело: 24 канал
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