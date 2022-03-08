В частности, Черниговщину последние 11 дней вместе с гвардейцами защищает от российского захватчика служебный пес Джерри-Ли.

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Пес на защите Черниговщины

Этот пес почти всю свою жизнь (3 года) служит на благо украинского народа. Речь идет об обеспечении охраны общественного порядка, привлечении к конвоированию осужденных.

Ему, как и человеку, страшно от выстрелов и взрывов, но он, несмотря ни на что, оберегает свою гвардейскую семью днем ​​и ночью!,

– добавили в сообщении.

Пес на защите Черниговщины / Фото Суспільне Чернігів

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