Зокрема, Чернігівщину останні 11 днів разом з гвардійцями захищає від ворога службовий пес Джері-Лі.

Зверніть увагу Путін вербує іноземних бойовиків для війни проти України, – Пентагон

Пес на захисті Чернігівщини

Цей пес майже все своє життя (3 роки) служить на благо українського народу. Йдеться про забезпечення охорони громадського порядку, залучення до конвоювання засуджених.

Йому, як і людині, страшно від пострілів й вибухів, але він попри все оберігає свою гвардійську сім’ю вдень та вночі!,

– додали у дописі.

Пес на захисті Чернігівщини / Фото Суспільне Чернігів

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

