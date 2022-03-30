Украинский дипломат Дмитрий Кулеба поблагодарил Польшу за поддержку и помощь.

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Кулеба встретился с польскими чиновниками

Сначала Кулеба сообщил о встречах с госпожой спикером Сейма Польши Эльжбет Витек. Глава МИД Украины поблагодарил польский парламент за круглосуточную работу и принятие важных законов для помощи украинцам в их государстве и обеспечения поддержки в будущем. Он подчеркнул, что украинский народ всегда будет помнить об их помощи и гостеприимстве в это непростое время.

Далее глава МИД Украины рассказал о переговорах с маршалом Сената Польши Томашем Гродзким. Кулеба также выразил благодарность польскому Сенату за все сверхважные решения, которые они продолжают принимать для поддержки Украины. Дипломат подчеркнул, что сейчас украинцы действительно могут положиться на друзей из Польши.

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