Заместитель министра обороны Маляр рассказала, что на Слобожанском направлении захватчики продолжают блокировать Харьков. Оккупанты наносят артиллерийские удары.

Обратите внимание Я никогда не озвучивал эти цифры, – Терехов рассказал о разрушении Харькова за 35 дней войны

Маляр подчеркнула, что следует рассматривать общую картину в динамике по всей стране.

В одном месте, если это Киевщина или Черниговщина, происходит отвод войск. Но на других направлениях, скажем на Восточном, наоборот происходит концентрация и подготовка к наступательной операции,

– рассказала заместитель министра обороны.

Маляр заметила, что нельзя расслабляться. Война продолжается. Украина обязательно победит, но путь – длинный и довольно тернистый.