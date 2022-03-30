Об этом в новом обращении рассказал Харьковский мэр Игорь Терехов. Он отметил, что всего за время войны в Харькове уничтожен 1531 объект.

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Сколько объектов разрушено в Харькове: данные за 30 марта

За 35 дней войны российские оккупанты разрушили в Харькове:

1292 жилых дома,

70 школ,

54 детские садики,

16 больниц.

Кроме этого, в руинах 239 находятся административные здания.

И это только объекты гражданской инфраструктуры,

– подытожил Терехов.

Городской глава Харькова добавил, что нужно помнить о человеческих жертвах – взрослых и детях, погибших в этой войне. Терехов пообещал, что захватчики поплатятся за свои действия:

Об этом я сегодня говорил, выступая перед депутатами городского совета Нюрнберга – города, в котором международным трибуналом после Второй мировой войны был осужден нацизм,

– рассказал Терехов.

К сожалению, этот урок не выучила страна-агрессор, развернувшая в 21 веке целеустремленный геноцид украинского народа.

Смотрите видеообращение Терехова: