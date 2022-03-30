Про це у новому зверненні розповів Харківський міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що всього за час війни у Харкові знищений 1 531 об'єкт.

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Скільки об'єктів зруйновано у Харкові: дані за 30 березня

За 35 днів війни російські окупанти зруйнували у Харкові:

1292 житлових будинки,

70 шкіл,

54 дитячі садочки,

16 лікарень.

Окрім цього, в руїнах знаходяться 239 адміністративних будівель.

І це – лише обєкти цивільної інфраструктури,

– підсумував Терехов.

Міський голова Харкова додав, що потрібно пам'ятати про людські жертви – дорослих та дітей, які загинули у цій війні. Терехов пообіцяв, що загарбники поплатяться за свої дії:

Про це я сьогодні говорив, виступаючи перед депутатами міської ради Нюрнберга, – міста, в якому міжнародним трибуналом після Другої світової війни був засуджений нацизм,

– розповів Терехов.

На жаль, цей урок не вивчила країна-агресор, яка розгорнула у 21 столітті цілеспрямований геноцид українського народу.

Дивіться відеозвернення Терехова: