Про це у новому зверненні розповів Харківський міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що всього за час війни у Харкові знищений 1 531 об'єкт.
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Скільки об'єктів зруйновано у Харкові: дані за 30 березня
За 35 днів війни російські окупанти зруйнували у Харкові:
- 1292 житлових будинки,
- 70 шкіл,
- 54 дитячі садочки,
- 16 лікарень.
Окрім цього, в руїнах знаходяться 239 адміністративних будівель.
І це – лише обєкти цивільної інфраструктури,
– підсумував Терехов.
Міський голова Харкова додав, що потрібно пам'ятати про людські жертви – дорослих та дітей, які загинули у цій війні. Терехов пообіцяв, що загарбники поплатяться за свої дії:
Про це я сьогодні говорив, виступаючи перед депутатами міської ради Нюрнберга, – міста, в якому міжнародним трибуналом після Другої світової війни був засуджений нацизм,
– розповів Терехов.
На жаль, цей урок не вивчила країна-агресор, яка розгорнула у 21 столітті цілеспрямований геноцид українського народу.
Дивіться відеозвернення Терехова: