Об этом заявил президент энергетической ассоциации "Украинский водородный совет" Александр Репкин. Он акцентировал на том, что такой вид топлива и его производство являются более безопасными для окружающей среды.

"Чистый" водород получают за счет разложения молекулы воды на водород и кислород с помощью электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников. Углекислый газ не генерируется, да и у природы мы не забираем ничего – берем воду и возвращаем воду. Мы будем иметь то, что является ключевым фактором для любой экономики: энергоносители. Те страны, у которых есть доступ к энергоносителям, получают возможность диктовать свои условия сообществу, которое таких энергоносителей не имеет,

– подчеркнул Александр Репкин.

По словам эксперта в сфере водородной энергетики, в Украине есть пять регионов, работая с которыми можно обеспечить новой энергией водорода всю Европу. Например, Украина находится на втором месте в Европе после Великобритании по потенциалу ветроэнергетики. А офшорный потенциал нашей страны позволяет присоединиться к офшорной ветроэнергетической стратегии ЕС.

Напомним, что по данным международных экспертов Hydrogen Council, уже к 2050 году в мире будет ежегодно потребляться около 550 млн тонн водорода – это практически в 7 раз больше, чем сегодня.