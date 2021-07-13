Таку думку висловив президент енергетичної асоціації "Український водневий рада" Олександр Рєпкін. Він акцентував на тому, що такий вид палива та його виробництво є більш безпечними для навколишнього середовища.

"Чистий" водень отримують внаслідок розкладання молекули води на водень і кисень за допомогою електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел. Вуглекислий газ не генерується, та й у природи ми не забираємо нічого – беремо воду і повертаємо воду. Ми будемо мати те, що є ключовим фактором для будь-якої економіки: енергоносії. Ті країни, у яких є доступ до енергоносіїв, отримують можливість диктувати свої умови спільноті, яке таких енергоносіїв не має,

– підкреслив Олександр Рєпкін.

За словами експерта в галузі водневої енергетики, в Україні є 5 регіонів, працюючи з якими можна забезпечити новою енергією водню всю Європу. Наприклад, Україна знаходиться на другому місці в Європі після Великобританії за потенціалом вітроенергетики. А офшорний потенціал нашої країни дозволяє приєднатися до офшорної вітроенергетичної стратегії ЄС.

Нагадаємо, що за даними міжнародних експертів Hydrogen Council, вже до 2050 року у світі буде щорічно споживатися близько 550 млн тонн водню – це практично в 7 разів більше, ніж сьогодні.