Об этом рассказал представитель министерства обороны Украины Александр Мотузяник в эфире телеканала "Рада", передает 24 канал. Он отметил, что кафиры будут пытаться отрезать пути коммуникаций для украинских военных.

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"Если врагу удастся достичь тактических целей, то в дальнейшем оттуда они могут продолжить наступление на Донбасс", – рассказал Мотузяник.

Украинцы мужественно обороняются

По словам спикера Минобороны, россияне бросают в Северодонецк значительную часть сил. Мотузяник отметил, что на некоторых направлениях у города российские войска значительно преобладают наши подразделения, в том числе и в боевой технике. Это влияет на другие направления фронта. Однако Северодонецк держится и наши украинские военнослужащие мужественного обороняются.

Ситуация очень динамична. Некоторые кварталы или улицы могут переходить из рук в руки. И, собственно, это как в Мариуполе, когда благодаря героической обороне этого города удалось усиливать другие направления и оттягивать русские войска.

– объяснил спикер.

Ситуация на фронте

Мотузяник заверил, что силы обороны находят соответствующие пути, чтобы поставлять вооружение в Северодонецк. Там определенные дороги уже простреливает российская артиллерия, но командование Вооруженных Сил Украины принимает меры, чтобы усилить наши войска, защищающие это направление.

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Спикер отметил, что если проанализировать общую линию столкновения, то тенденция такова – россияне не наступают, но активно применяют артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, а также штурмовую авиацию. Таким образом, захватчики пытаются держать в постоянном напряжении наши войска.

"На харьковском направлении мы не видим активных наступательных действий, но есть определенные демонстрационные действия. В частности, в районе Изюма. Оккупанты с территории России обстреливают приграничные районы Украины. Сумской и Черниговской областей", - сказал Мотузяник.

Он добавил, что на Херсонщине кафиры готовятся к активной обороне и строят уже третью линию, пытаясь закрепиться.

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