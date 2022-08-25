Об этом заявила политический эксперт и блогер Светлана Кушнир. По ее словам, при этом Федоров активно поддерживал командировочную инициативу и за рекордный срок добавил соответствующую возможность в "Дию".

Читайте также В сети возмущаются рабовладельческим залогом Свириденко в 200 000 гривен для выезда за границу

Подготовьтесь к старту "Командировки": подайте налоговую отчетность, уплатите единый социальный взнос, за семь дней до командировки внесите 200 тысяч гривен на счет Сбербанка,

– написал в своем фейсбуке министр.

Кушнир напомнила, что с начала широкомасштабной агрессии Федоров лоббировал интересы IТшников в условиях войны. В частности, еще в марте предлагал не мобилизовать IТ-специалистов в ряды ВСУ.

О направленности инициативы Свириденко-Федорова на программистов говорят и представители бизнеса. Так, в комментариях под сообщением первого вице-премьера относительно соответствующего постановления правительства президент ассоциации “Укркондпром” Александр Болдынюк отмечает : “20 тысяч зарплату? В пищевом секторе средняя зарплата точно меньше. Это ведь не IТ-сектор”.

"Подтверждают это мнение и сами айтишники. В частности, в комментариях под постом Федорова гендиректор и учредитель ООО "Чардж Групп", основным видом деятельности которой прописано "Компьютерное программирование", Юрий Дмитришен пишет: "Предложенные правила решают проблему командировок для системных бизнесов, например в сфере IT. Однако когда вы малый и средний бизнес или даже стартап - то вы не выполните один из пунктов", – процитировала эксперт.

Она отметила, что сейчас многие айтишники переехали из всех частей Украины во Львов, Ивано-Франковск или Ужгород из-за войны.

Но, понятно, что и здесь работать людям некомфортно, потому что только вчера (говорится о 24 августа – 24 канал) воздушных тревог на Западной Украине было столько, "что смузи невозможно было допить". Но теперь проблема решена, потому что инициатива Свириденко-Федорова уже с 1 сентября станет "билетом к свободе" для тысяч состоятельных и талантливых программистов, которые одни из немногих могут себе это позволить!", – констатировала Светлана Кушнир.

К теме – Расширение списка мужчин для выезда за границу не планируется, – Вениславский: видео