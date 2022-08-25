Про це заявила політичний експерт і блогер Світлана Кушнір. За її словами, при цьому Федоров активно підтримував ініціативу щодо відрядження та за рекордний термін додав відповідну можливість у "Дію".

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Підготуйтесь до старту "єВідрядження": подайте податкову звітність, сплатіть єдиний соціальний внесок, за сім днів до відрядження внесіть 200 тисяч гривень на рахунок Ощадбанку,

– написав у своєму фейсбуці міністр.

Кушнір нагадала, що від початку широкомасштабної агресії Федоров лобіював інтереси ІТшників в умовах війни. Зокрема, ще в березні пропонував не мобілізувати ІТ-спеціалістів до лав ЗСУ.

Про направленість ініціативи Свириденко-Федорова суто на програмістів говорять і представники бізнесу. Так, у коментарях під дописом першої віцепрем’єрки стосовно відповідної постанови уряду президент асоціації “Укркондпром” Олександр Болдинюк зазначає: “20 тисяч зарплатню? В харчовому секторі середня зарплатня точно менша. Це ж не ІТ-сектор”.

"Підтверджують цю думку й самі айтішники. Зокрема, у коментарях під постом Федорова гендиректор і засновник ТОВ “Чардж Груп”, основним видом діяльності якої прописане “Комп'ютерне програмування”, Юрій Дмитришен пише: “Запропоновані правила вирішують проблему відряджень для системних бізнесів наприклад в сфері іт. Проте коли ви малий та середній бізнес чи навіть стартап - то ви не виконаєте один із пунктів”, –- процитувала експертка.

Вона зауважила, що наразі багато айтішників переїхали з усіх частин України до Львова, Івано-Франківська або Ужгорода через війну.

Але, зрозуміло, що й тут працювати людям некомфортно, бо ж тільки вчора (мовиться про 24 серпня – 24 канал) повітряних тривог на Західній Україні було стільки, "що смузі неможливо було допити". Але тепер проблему вирішено, бо ініціатива Свириденко-Федорова вже з 1 вересня стане "квитком до свободи" для тисяч заможних та талановитих програмістів, які одні з небагатьох можуть це собі дозволити!" – констатувала Світлана Кушнір.

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